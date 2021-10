CO2-concentraties op recordhoogte in 2020

“Enorme boost voor Britse toeristi­sche sector”: enkel nog sneltest nodig bij reizen naar Engeland

24 oktober Londen heeft een nieuwe versoepeling ingevoerd voor reizigers die afzakken naar Engeland. Wie volledig gevaccineerd is tegen het coronavirus, en niet inreist vanuit een land op de Britse rode lijst, moet sinds vandaag/zondag enkel een sneltest afnemen na aankomst. Tot nu was een PCR-test via het labo nodig.