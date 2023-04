CNN zet presentator aan de deur na klachten over seksisme

Kritiek op Trump

Seksisme

Eerder dit jaar kreeg hij echter zware kritiek voor een studiogesprek over de Republikeinse presidentskandidaat Nikki Haley (51). Lemon zei dat Haley “niet in de fleur” van haar leven was. “Een vrouw wordt beschouwd in de fleur van haar leven te zijn wanneer ze in de 20, 30, of misschien in de 40 is”, zei hij, ondanks tegengesputter van zijn twee vrouwelijke co-presentatoren. Later die dag verontschuldigde hij zich voor zijn opmerkingen en beloofde hij deel te nemen aan een “verplichte training” om het incident aan te kaarten.