CNN-presentator Anderson Cooper excuseert zich voor z’n Trump-belediging

Cooper, goed voor een jaarsalaris van 12 miljoen dollar, sprak de woorden donderdagavond direct na een toespraak van Trump vanuit het Witte Huis waarin de president beweerde dat er sprake zou zijn van verkiezingsfraude. “Dit is de president van de Verenigde Staten. Dit is de machtigste man op aarde. En nu zien we hem als een dikke schildpad die worstelend op zijn rug in de zon ligt, in het besef dat zijn tijd voorbij is.”



Hoewel velen het roerend met Cooper (53) eens waren, vonden ook veel kijkers dat de opmerking ongepast was. Daar is de presentator het nu mee eens. “Het spijt me dat ik die woorden heb gebruikt. Dat is niet de persoon die ik wil zijn”, zo verontschuldigde hij zich. “Het was in het moment en daar heb ik nu spijt van.”