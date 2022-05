CNN: “Militairen schoten bewust op Al Jazeera-journaliste”

President Zelensky betuigt medeleven aan slachtof­fers schietpar­tij in Texas, ook Barack Obama reageert: “Er had al actie ondernomen moeten worden”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers van een schietpartij op een basisschool in Uvalde in Texas, en zei dat het “verschrikkelijk is om dodelijke slachtoffers van schietpartijen te hebben in tijden van vrede”. Ook de Franse president Emmanuel Macron, paus Franciscus en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern betuigen hun medeleven. In eigen land willen onder meer Barack Obama en senator Chris Murphy dat er iets aan de (lakse) wapenwet wordt gedaan in de Verenigde Staten.

