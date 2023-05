CNN krijgt bakken kritiek na “beschamend” interview met Trump: “Waarom geven jullie pathologische leugenaar een platform?”

KIJK. Van “haar kat heet Vagina” tot “hanky panky in een pashok”: bekijk hier de opmerkelijkste passages uit het interview met Donald Trump

Het 70 minuten durende interview met Trump, gemodereerd door CNN-presentator Kaitlan Collins, ging werkelijk alle kanten uit. Zoals verwacht kwam de voormalige president fel uit de hoek en was hij allesbehalve verlegen om de ene leugen na de andere te verspreiden.

“Mafkees” en “nasty person”

Trump trok eerst en vooral fel van leer tegen de 79-jarige schrijfster E. Jean Carroll, die een rechtszaak tegen hem aanspande voor seksueel misbruik. Een jury in Manhattan stelde Trump dinsdag aansprakelijk. Trump moet Carroll nu een schadevergoeding van 5 miljoen dollar betalen, maar zelf blijft hij de feiten ontkennen. De ex-president herhaalde tijdens de ‘town hall’ dat hij Carroll “niet kent” en noemde haar “een mafkees”.

KIJK. Trump werd dinsdag aansprakelijk gesteld voor het seksuele misbruik van E. Jean Carroll (79)

Ook de verkiezingen van 2020, die Trump verloor van huidig president Joe Biden, kwamen aan bod. “De meeste mensen begrijpen wat er gebeurd is. Het was een gemanipuleerde verkiezing en het was een schande dat we dat moesten meemaken”, aldus Trump. Op de vraag van Collins of hij wou erkennen dat hij in 2020 van Biden verloor, lanceerde hij een tirade. Geïrriteerd door Collins’ weerleggingen noemde hij haar ook een “vervelend (‘nasty’) persoon”.

Trump drukte voorts zijn sympathie uit voor de bestormers van het Capitool, die hij naar eigen zeggen gratie zou willen verlenen. Hij beweerde daarnaast dat hij als president “binnen 24 uur” een einde zou kunnen maken aan de oorlog in Oekraïne. Tot slot zei hij dat hij het recht had om de geheime documenten in zijn huis in Florida te bewaren, hoewel dat onwettig is.

“CNN moet zich schamen”

De kritiek op CNN klinkt nu erg luid. Democratisch volksvertegenwoordiger Alexandria Ocasio-Cortez schreef op Twitter dat de zender “zich zou moeten schamen”. “Iedereen wist precies wat er ging gebeuren. CNN bracht een slachtoffer van seksueel misbruik in gevaar voor kijkcijfers. Dat was een keuze om leugens te verspreiden over de verkiezingen en de gebeurtenissen van 6 januari. Het was beschamend.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Amerikaanse presentatrice Joy Behar noemt het interview “een grap”. “Kaitlan (Collins, red.) is goed, maar het is onmogelijk om met deze pathologische leugenaar om te gaan”, schreef ze.

Heel wat Twitteraars zijn het eens met de kritiek en vinden het schandalig dat CNN “zich heeft laten leiden door clickbait en kijkcijfers”. “CNN is mij als kijker verloren. Ik kan niet geloven dat jullie deze verraderlijke klootzak een platform geven”, tweette een kijker.

Quote Trump heeft al meermaals laten zien dat hij een autoritair is die alle middelen, inclusief geweld, zal gebruiken om aan de macht te blijven. Oud-politieagent en CNN-analist Michael Fanone

Michael Fanone, een oud-politieagent die werd aangevallen tijdens de Capitoolbestorming en die nu CNN-analist is, zei eerder al in een essay in het magazine Rolling Stone dat het voelde als een “slag in het gezicht” dat zijn huidige werkgever Trump uitnodigde.

“Hem op een podium zetten en vragen laten beantwoorden als een normale presidentskandidaat die geen mensen heeft laten vermoorden in een poging een einde te maken aan de democratie (...), normaliseert wat hij heeft gedaan”, aldus Fanone. “Trump heeft al meermaals laten zien dat hij een autoritair is die alle middelen, inclusief geweld, zal gebruiken om aan de macht te blijven”, ging hij voort.