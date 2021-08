CNN-journaliste Clarissa Ward spreekt met lid van IS-K: “We zijn volop aan het rekruteren”

Amerikaan­se pers niet mals voor Biden: “Zijn poging om Trump de schuld te geven is beschamend”

27 augustus De Amerikaanse pers is niet mals voor president Joe Biden, na het bloedbad dat IS aan de luchthaven van Kaboel aanrichtte. “Zijn poging om de schuld in de schoenen van voorganger Donald Trump te schuiven, is beschamend en kan niet ernstig genomen worden”, klinkt het in de ‘New York Post’. CNN merkt op dat Biden zich als expert buitenlandse politiek profileert, maar dat er tot nu toe nog maar weinig van zijn voorspellingen uitgekomen zijn.