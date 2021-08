CNN-journaliste brengt verslag uit vanuit Kaboel in zwarte abaya: “Ik moest opzij gaan staan omdat ik een vrouw ben”

Afghaan in Kaboel getuigt bij HLN LIVE: “We zijn verdoofd”

20:57 Nu de taliban Kaboel hebben overgenomen, vrezen de inwoners voor hun leven. Dat kan ook de 20-jarige Ahmad Belal Rashidi bevestigen. Hij is ondernemer en woont in de stad. Bij HLN LIVE vertelt hij hoe de situatie daar nu is. “Mensen zijn geschrokken om de taliban te zien. De angst is in hun lichaam gekropen, we zijn verdoofd. Winkels en openbare plaatsen zijn nu gesloten. Er hangt een vreemde stilte.”