CNN-commentator in tranen door Bidens overwinning: “Dit is gerechtigheid voor alle mensen die hebben afgezien”

Oostenrijk checkt 229 verdachte gevangenen na terreuraan­slag in Wenen

14:19 De Oostenrijkse autoriteiten hebben in gevangenissen in heel het land uitgebreide controles uitgevoerd, na de aanslag in de hoofdstad Wenen maandag waarbij vier mensen omkwamen. De aanslag was het werk van een jihadist die vervroegd was vrijgelaten uit de gevangenis.