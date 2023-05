CNN: “Britten hebben langeafstandsraketten geleverd aan Oekraïne”

“Militair object” dat gevonden werd op honderden kilometers van Pools-Oekraïense grens was vermoede­lijk Russische raket

Vorige maand meldden de Poolse autoriteiten dat er een “militair object” was gevonden in een bos in de buurt van de stad Bydgoszcz, in het noordwesten van het land. Poolse media berichten nu dat het vermoedelijk om een Russische raket ging. De raket bevond zich honderden kilometers van de Poolse grens met Oekraïne, Wit-Rusland en de Russische exclave Kaliningrad en was ontworpen om kernwapens af te leveren, klink het.