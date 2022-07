‘Classroom safety pods’ moeten kinderen in de VS beschermen tegen school shooters

Portugal verbreekt met 47 graden hittere­cord: “Warmste dag in juli ooit gemeten”

Europa kreunt onder warme temperaturen door een hittegolf. In verschillende landen stijgt de temperatuur boven 40 graden. In Pinhaõ, in het noorden van Portugal, werd 47 graden gemeten, en dat is een nieuw record. “Als dit wordt bevestigd, is dit de warmste dag in juli ooit gemeten”, laat weerman Scott Duncan weten via Twitter.

9:27