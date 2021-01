Clandestien feestje met honderdtal deelnemers stilgelegd in hangar nabij Grenoble

De politie kwam tussenbeide na een oproep van een buurtbewoner over geluidsoverlast, afkomstig van een hangar in Saint-Martin-d'Hères (Isère), nabij Grenoble. In Frankrijk is omwille van de coronacrisis momenteel een avondklok van kracht die ingaat om 18 uur .

Verzet

Er werden door de politie 38 boetes opgesteld en de geluidsinstallatie werd in beslag genomen. Onduidelijk is nog of de eigenaar van de hangar de toestemming gegeven had voor het feestje. Alle deelnemers moeten in quarantaine en een coronatest laten uitvoeren.