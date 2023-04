Claim dat zoon Kremlin-woordvoerder meevocht met Wagner lijkt te haperen: "Zijn Tesla werd in die periode twee keer geflitst in Moskou”

De bewering van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin dat de zoon van Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov gedurende zes maanden gediend heeft in zijn huurlingenleger , lijkt langs alle kanten te haperen. Strijders van de Wagnergroep zeggen Nikolai Peskov (33) nergens bespeurd te hebben in Soledar, waar hij gelegerd zou zijn geweest. En zijn Tesla zou in de periode dat hij zogezegd in Oekraïne was, tot twee keer toe geflitst zijn in Moskou.

Prigozjin lanceerde de claim in een interview dat afgelopen vrijdag verscheen. Hij noemde de naam van Nikolai Peskov niet expliciet, maar door zijn beschrijving was het duidelijk dat het om de zoon ging van Dmitri Peskov. Zo had de persoon in kwestie een deel van zijn leven in de VS of het VK doorgebracht. Nikolai Peskov heeft tien jaar in Londen gewoond - onder de naam Nikolai Choles - en keerde in 2011 of 2012 terug naar Rusland.

Volgens Prigozjin zou vader Dmitry Peskov zich in de zomer van vorig jaar tot hem gewend hebben met de vraag om zijn zoon te laten deelnemen aan de oorlog in Oekraïne. Prigozjin zou Nikolai “met vervalste documenten” - lees: onder een andere naam - ingezet hebben in de buurt van Loehansk. Na een opleiding en zes maanden “voorbeeldige” dienst zou de jongeman teruggekeerd zijn naar Rusland en van een vakantie genoten hebben.

Vader

In een interview met de Russische tabloid ‘Komsomolskaya Pravda’ zei Nikolai dat zijn vader hem aan het begin van de invasie hielp om contact te leggen met de Wagnergroep en dat hij het als zijn plicht zag om in dienst te gaan. Onder welke naam hij ging vechten, wilde hij niet zeggen, maar hij vertelde wel dat hij een medaille kreeg voor de moed die hij toonde bij een operatie. Ook over die operatie wilde hij geen details kwijt. Hij noemde de Wagnerhuurlingen verder “vriendelijk” en beweerde dat hij graag terug zou willen keren naar het front.

Volledig scherm Dmitry Peskov en zijn zoon Nikolai. © DR

Het interview staat in fel contrast met een eerder media-optreden van de jongeman. In september vorig jaar doken op sociale media beelden op van een Russisch journalist gelinkt aan oppositieleider Alexey Navalny, die beweerde dat hij Nikolai Peskov gebeld had. Hij had zich voorgedaan als een militair die wilde dat Nicolai zich zou melden voor mobilisatie. De man die hij belde, maakte echter duidelijk dat dit niet zou gebeuren en dat hij het “op een ander niveau” zou oplossen. Het was niet mogelijk om de authenticiteit van de video te controleren, maar volgens kenners klonk de stem van de man wel als die van Nikolai Peskov.

In het interview met ‘Komsomolskaya Pravda’ gaf Peskov toe dat hij gebeld was door de journalist, maar dat hij zich op dat moment aan het voorbereiden was op zijn dienst en dat hij gewoon zenuwachtig was geweest.

KIJK. Dit is het pijnlijke telefoontje waarin Nikolai Peskov zogezegd wordt opgeroepen voor mobilisatie

Heel wat media twijfelen er dan ook sterk aan dat de jonge Peskov zes maanden naar het front getrokken zou zijn. Volgens het populaire Telegram-kanaal VChK-OGPU werd zijn Tesla Model X onder meer op 23 juli en 6 november vorig jaar geflitst in Moskou. Dat blijkt uit camerabeelden. Volgens vrienden zou het Nikolai’s favoriete wagen zijn en zou hij er altijd zelf mee rijden. “We hebben alle reden om aan te nemen dat dit nu ook het geval was”, aldus het kanaal. Peskov zou ook een stapel andere overtredingen begaan hebben.

Soldaat

Ook beelden die door Russisch presentator en propagandist Vladimir Solovyov gedeeld werden en die een vermomde Nikolai Peskov zouden laten zien aan het front in Soledar, worden op ongeloof onthaald. De beelden zouden in januari van dit jaar gemaakt zijn en tonen een gemaskerde Russische soldaat.

Volledig scherm Op dit beeld zou volgens Russische media Nikolai Peskov te zien zijn. © RV

Wagnerhuurlingen zouden Nikolai echter niet aan het front gezien hebben: “Noch in de buurt van Soledar, noch in de buurt van Bachmoet”, klinkt het. En volgens persoonlijke kennissen was de jonge Peskov niet voor langere tijd afwezig uit Moskou, zo weet VChK-OGPU.

