Citytrippen met een bom in de koffer: hoe een Iraanse diplomaat zelfs zijn eigen gezin voor de gek hield

Voormalig superzeil­jacht van Franse magnaat Bernard Tapie gezonken voor de kust van Maleisië

10:02 Zeiljacht Enigma, dat onder de naam Phocea ooit in handen was van de Franse tycoon Bernard Tapie, is vrijdag gezonken voor de kust van Maleisië nadat eerder deze week een brand was uitgebroken aan boord. Dat melden de Maleisische autoriteiten.