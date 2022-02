Ciro (26) verdween net als Natacha op trip naar Colca Canyon in Peru: voor hem liep het niet goed af

Het verhaal van de vermiste Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe (28) doet denken aan dat van de Peruviaanse student Ciro Castillo (26). Die verdween elf jaar geleden onder gelijkaardige omstandigheden in Colca Canyon in het zuiden van Peru en ook naar hem werd massaal gezocht. Voor de jongeman eindigde het jammer genoeg niet goed. Zijn lichaam werd 202 dagen later na een bloedstollende zoektocht gevonden in een ravijn van 1.000 meter diep.

Het verhaal van Ciro Castillo Rojo duikt overal op in de Peruviaanse pers naar aanleiding van de zoektocht naar de Belgische Natacha de Crombrugghe. Zij verdween zeventien dagen geleden en is nog altijd spoorloos.

Ciro verdween op 4 april 2011 en dat was het begin van een thriller die Peru maandenlang in de ban zou houden. De student bosbouwkunde aan de Nationale Agrarische Universiteit in Lima was met zijn vriendin en medestudente Rosario Ponce López (24) bezig aan een rondreis door het land, toen het noodlot toesloeg. Doel was om als toekomstige bosingenieurs een beter contact te krijgen met de natuur.

Nadat ze eind februari eerst naar Cusco - de Keizerlijke Stad van de Inca’s vlakbij Machu Picchu - gereisd waren en daarna naar Puno aan het Titicacameer, arriveerden ze op 31 maart 2011 in Arequipa. Van daaruit wilden ze net als Natacha de Crombrugghe de Colca Canyon bezoeken, de op één na diepste canyon ter wereld.

De bedoeling van de geliefden was om daarna terug te keren naar Cusco en een vlucht te nemen naar Lima. Op zondag 3 april 2011 had Ciro voor de laatste keer contact met zijn familie. Aan zijn moeder liet hij weten dat hij de volgende zondag (10 april), op de ochtend van de verkiezingen, terug zou zijn. Hij vroeg ook om wat geld over te maken naar zijn bankrekening. Niemand zou hem echter nog terugzien.

Op hun trektocht door de Colca Canyon liep het koppel immers verloren. Rosario raakte uitgeput en Ciro besloot in zijn eentje hulp te gaan zoeken in een stadje dat vanaf de top van de Colca Canyon te zien was. Hij liet zijn vriendin achter op een plek waar ze veilig kon schuilen en liep de berg af. Het was 4 april.

Wanhopig bericht

De dagen verstreken en Ciro kwam niet terug. Het lukte Rosario nog om met haar mobiele telefoon een laatste wanhopig bericht te sturen naar een vriend in Lima, voor alle contact verbroken werd. “Help ons, we zijn verdwaald, kom ons redden”, stond er te lezen. Helemaal alleen besloot ze vervolgens om door te lopen. Ze voedde zich met planten en insecten en moest ‘s nachts temperaturen trotseren van 10 graden onder nul.

In Lima hadden de ouders van het koppel intussen alarm geslagen en de politie verwittigd. Op 13 april trokken veertig agenten van de Policía Aérea y de Alta Montaña de canyon in en ze slaagden er al snel in om Rosario te vinden. Ze was gedehydrateerd en haar handen waren gevoelloos door de koude, maar ze leefde nog. Daarmee flakkerde de hoop op dat ook haar vriend Ciro levend teruggevonden kon worden.

Beloning

De zoektocht ging verder en er namen reddingswerkers aan deel uit binnen- en buitenland, maar de dagen verstreken zonder resultaat. Op 21 april loofde de vader van Ciro een beloning uit van 10.000 Peruaanse sol - ruim 2.000 euro - voor wie zijn zoon zou terugvinden, maar ook dat bracht geen verlossing.

De doorbraak kwam er pas een half jaar later. Op 16 oktober 2011 daalde een reddingsteam af naar een gebied in de canyon dat Capca wordt genoemd. Een van de reddingswerkers merkte plots iets roods op in de verte. Samen met zijn collega’s nam hij foto’s en daagde het vermoeden dat het om een lichaam ging.

Het duurde nog vier dagen eer de hulpdiensten bij het stoffelijk overschot raakten. Het lichaam lag op een bijna ontoegankelijke plek op de met sneeuw bedekte berg Bomboya. Het lag in foetushouding in het midden van een ravijn, op 1.000 meter diepte, en was in verregaande staat van ontbinding.

Al snel werd het lichaam geïdentificeerd als Ciro. Hij droeg het rode shirt dat hij op de tocht had aangehad, een gouden ketting en een horloge dat Rosario hem enkele dagen voor ze verdwaald waren, gegeven had. Drie dagen later werd het lichaam geborgen en naar de stad Arequipa gebracht.

Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg het verhaal nog een vreselijke extra wending. Terwijl de zoektocht naar Ciro volop bezig was, spande zijn familie een rechtszaak aan tegen zijn vriendin Rosario. De jonge vrouw had haar versie van de feiten verscheidene keren aangepast en werd ervan beschuldigd dat ze Ciro vermoord zou hebben, door hem van een berg te duwen. Zelf ontkende ze dat ten stelligste.

Lijkschouwer

De lijkschouwer stelde later in zijn rapport dat de jongeman was uitgegleden en van een klif was gestort zonder tussenkomst van derden. Hij stierf aan ernstige trauma’s aan de schedel en de ruggengraat en was op slag dood.

De openbare aanklager sloot zich daar in augustus 2013 bij aan en verklaarde dat er sprake was van redelijke twijfel: er kon niet met zekerheid bewezen worden dat de vrouw haar geliefde had geduwd en daarom werd ze niet vervolgd. In beroep werd de zaak definitief geklasseerd.

