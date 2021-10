“Circa 115.500 zorgverleners wereldwijd overleden aan gevolgen van corona”

Frankrijk Man onthoofd teruggevon­den in Franse provincie Vaucluse, politie start zoekactie naar dader

11:58 In de Zuidoost-Franse provincie Vaucluse is het lichaam van een man in zijn eigen huis teruggevonden. De man zou onthoofd zijn en van zijn ingewanden zijn ontdaan, aldus een bron die dicht bij het onderzoek staat. Volgens de bron is een “terroristische piste” in dit stadium van het onderzoek “absoluut niet aan de eerste orde”.