Cijfers onthullen dat Wagnergroep gedecimeerd werd in Oekraïne: 22.000 doden en 40.000 gewonden onder 78.000 strijders

Weinig flatterend: Wagnerbaas Prigozjin duikt op in onderbroek op veldbedje in Wit-Rus­land

Een teken van leven van Jevgeni Prigozjin? De in ongenade gevallen baas van het huurlingenleger Wagner zou dan toch in Wit-Rusland zijn. Dat moet blijken uit een weinig verhullende foto van Prigozjin in een Wit-Russische tent.