CIA-baas ontmoette medeoprichter taliban in Kaboel

De Amerikaanse president Joe Biden stuurde Burns, die dikwijls beschouwd wordt als de meest ervaren van zijn diplomaten, omdat duizenden Amerikanen en Afghanen vroeger dan verwacht geëvacueerd moeten worden uit de Afghaanse hoofdstad. Burns' aanwezigheid in Kaboel is volgens sommigen illustratief voor de ernst van de situatie voor de regering-Biden.

Abdul Ghani Baradar, die het politiek bureau van de taliban in Qatar leidde, is de nieuwe sterke man van het regime. Washington wijdde niet uit over de besprekingen tussen de talibanleider en de CIA-baas. Maar vermoedelijk is er gesproken over een uitstel van de deadline om evacuaties uit te voeren vanop de luchthaven in Kaboel. Duizenden staan er vertrekkensklaar, bang voor de terugkeer naar de macht van de islamisten, en hopend op een vlucht naar het buitenland.