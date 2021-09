CIA-agent kreeg mysterieus ‘Havanasyndroom’ tijdens trip naar India

“CO2-tekorten kunnen binnen tien dagen al leiden tot bevoorra­dings­pro­ble­men in Groot-Brittannië”

18:23 De CO2-crisis in Groot-Brittannië zal volgens de voedingsindustrie binnenkort leiden tot bevoorradingsproblemen in supermarkten en restaurants. Vooral de productie van kip, varkensvlees en bakkerijproducten wordt getroffen. Dat zegt Ian Wright, hoofd van de Food and Drink Federation (FDF), dinsdag aan BBC Radio 4. "We hebben ongeveer tien dagen voordat consumenten, shoppers en restaurantbezoekers zich realiseren dat deze producten niet meer voorradig zijn.”