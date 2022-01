CIA: “Achter meeste gevallen van Havanasyndroom zit waarschijnlijk geen buitenlandse macht”

De Russen? Straling van hacking? Mysterieu­ze “Havanasyn­droom” treft nu ook diplomaten in Wenen. Wat kan er achter zitten?

Een mysterieuze reeks van ziektebeelden, het ‘Havana-syndroom’ gedoopt, slaat nu ook in Oostenrijk toe. De slachtoffers hebben één ding gemeen: ze zijn allen Amerikaanse diplomaten. En toevallig ontstaan de symptomen bijna altijd wanneer er Russische spionnen in de buurt zijn. Hoe gevaarlijk zijn deze ziekteverschijnselen en wie of wat is de mogelijke oorzaak van deze ‘aanvallen’?

19 juli