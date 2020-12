Chuck Yeager: misselijk tijdens eerste vlucht, maar wel eerste piloot die door geluidsmuur knalde

PORTRETChuck Yeager is op 97-jarige leeftijd in Los Angeles overleden. Yeager vloog in 1947 als eerste piloot ooit door de geluidsmuur. Hij werd misselijk bij zijn eerste vlucht en moest zelfs braken, maar schopte het in 1941 tot luchtmachtpiloot bij het Amerikaanse leger. Hij bleef er 34 jaar en brak in zijn carrière verscheidene snelheidsrecords als testpiloot. De generaal werd vereeuwigd als een belangrijk personage in ‘The Right Stuff’, een film gebaseerd op de gelijknamige roman van Tom Wolfe. Vanaf toen verwierf hij nationale en internationale faam.

Charles Elwood Yeager werd geboren op 13 februari 1923 in Myra in de staat West Virginia, als tweede van vijf kinderen. Hij groeide op in Hamlin, een dorpje met amper 400 inwoners. Op zijn zesde schoot en stroopte hij al eekhoorns en konijnen om ze met het gezin te kunnen opeten. Het leven zoals het is op het platteland. Yeager maakte enkel zijn middelbare school af en ging al meteen op z’n achttiende bij de Amerikaanse luchtmacht als mecanicien. Toen hij eens mocht meevliegen met een testpiloot, gaf hij over in het achterste zitje.

Toch werd hij in maart 1943 zelf piloot. “Ik zat in de onderhoudsploeg en zag dat piloten mooie meisjes op hun armen hadden en geen vuile handen hadden, dus heb ik me aangemeld”, schreef hij daarover in 2016 op Twitter.

Volledig scherm © Photo News

In maart 1944 werd hij tijdens de Tweede Wereldoorlog boven Frankrijk neergehaald door een Duits jachtvliegtuig. Hij raakte gewond aan zijn benen en aan het hoofd, maar de Franse verzetsbeweging hielp hem door hem te verbergen. Met een zwaargewonde piloot op zijn rug beklom hij de besneeuwde Pyreneeën om zo tot in het neutrale Spanje te geraken. Vandaar keerde hij terug naar zijn basis in Engeland. Hij smeekte daarna om weer in actie te mogen komen, met succes. Op 12 oktober 1944 schoot hij in één dag vijf Duitse vliegtuigen neer, waardoor hij een ‘aas’ (‘fighter ace’) werd, een titel die gevechtspiloten krijgen vanwege hun palmares. In totaal haalde hij dertien vijandelijke toestellen uit de lucht.

Na de oorlog werd Yeager testpiloot voor prototypes van straaljagers vanop de Muroc Army Air Base in Californië. In december 1949 werd Muroc omgedoopt tot Edwards Air Force Base en werd het een centrum voor geavanceerd luchtvaartonderzoek dat leidde tot het ruimteprogramma. In december 1953 vestigde generaal Yeager een nieuw wereldsnelheidsrecord met het X-1A-vliegtuig. Hij doorkliefde het zwerk met bijna tweeënhalf keer de geluidssnelheid. In 1962 kwam hij aan het hoofd van de school op de basis van Edwards, waar toekomstige astronauten werden opgeleid.

Volledig scherm De Bell X-1, die Yeager omdoopte tot de Glamorous Glennis, ter ere van zijn vrouw. © Photo News

Yeager vloog met meer dan 150 militaire vliegtuigen en behaalde meer dan 10.000 vlieguren. Maar zijn hoogtepunt bereikte hij op 14 oktober 1947. Een bommenwerper B-29 steeg op boven de Mojavewoestijn in Californië, met Chuck Yeager aan boord. De toen 24-jarige luchtmachtkapitein klom eruit om zich te nestelen in de cockpit van een oranje, kogelvormig, raketaangedreven experimenteel vliegtuig - een Bell X-1-toestel - bevestigd aan het bommenruim van de B-29. De X-1 vloog op eigen kracht verder en klom van een hoogte van 23.000 voet (ruim 7 km) naar 43.000 voet (13,1 km). Yeager haalde een snelheid van ongeveer 1.130 km/uur en knalde zo los door de geluidsbarrière. Als de snelheid op die hoogte Mach 1 is, noemt men dit sonisch. Gaat een toestel daarboven, dan is dat supersonisch. Yeager ging destijds tot Mach 1,06. Niemand wist of het vliegtuig daartegen bestand was, laat staan de piloot, maar Yeager zette het toestel weer veilig aan de grond. Saillant detail: een paar avonden tevoren was hij met zijn paard tegen een hek gebotst tijdens een wedstrijdje met zijn vrouw in de woestijn en had hij twee ribben gebroken. Erg comfortabel zal hij dus waarschijnlijk niet in cockpit gezeten hebben.

In zijn memoires uit 1985 schreef Yeager dat hij “als door de bliksem getroffen” was, maar noemde de ervaring een “teleurstelling”. “Na alle opgewondenheid bleek het doorbreken van de geluidsmuur een perfect geplaveide snelweg”, aldus de piloot. “Er had een hobbel in de weg moeten zijn, iets om je te laten weten dat je net een heerlijk, zuiver gat door de geluidsbarrière hebt geslagen. Later begreep ik dat deze missie wel moest eindigen in een teleurstelling, omdat de echte barrière niet in de lucht lag, maar in onze kennis en ervaring met supersonische vluchten.”

Volledig scherm Charles Yeager in 1948. © AP

Toch kwam Chuck Yeager met zijn straffe prestatie tussen andere historisch belangrijke piloten te staan: naast de gebroeders Wright, die in 1903 de allereerste vlucht tot een goed einde brachten bij Kitty Hawk, en naast Charles Lindbergh, die in 1927 voor het eerst solo en non-stop over de Atlantische Oceaan van New York naar Parijs vloog. Yeager zwaaide in 1975 officieel af bij het leger, na een resem records. Hij diende ook nog in tijdens de oorlog in Vietnam. Yeager is tot vandaag de meest gedecoreerde Amerikaanse gevechtspiloot.

Maar een echte beroemdheid werd Yeager pas na de lancering van het boek ‘The Right Stuff’ van Tom Wolfe in 1979 en de verfilming ervan vier jaar later in 1983. De betreurde Sam Shephard speelde toen de rol van generaal Yeager. Al meteen in de openingsscène ging Yeager weer door de geluidsmuur. De titel ‘The Right Stuff’ (‘de juiste dingen’) slaat op het feit dat testpiloten uit het goede hout moeten zijn gesneden. Yeager zat ermee verveeld, omdat het dan leek alsof hij met het juiste talent geboren was. “Het enige dat ik weet, is dat ik hard heb gewerkt om te leren vliegen, en dat ik dat de hele tijd ben blijven doen”, schreef hij. “Als er al zoiets bestaat als ‘de juiste dingen’ voor een piloot, dan is het ervaring. Het geheim van mijn succes was dat ik er op de een of andere manier altijd in slaagde om elke dag te kunnen blijven vliegen.”

Volledig scherm Ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum van zijn prestatie dook Yeager in 2012 nog eens in een F-15 om, als passagier ditmaal, nog eens door de geluidsmuur te gaan. © Photo News

Op de 50ste en 55ste verjaardag van zijn baanbrekende prestatie vloog Chuck Yeager met een F-15 opnieuw door de geluidsbarrière. Op het 65-jarig jubileum was deed hij dat nogmaals over, maar dan als passagier.

Chuck Yeager was getrouwd met Glennis Dickhouse, met wie hij vier kinderen kreeg. Zij stierf in 1990. Yeager had het toestel waarmee hij voor het eerst door de geluidsmuur brak naar haar genoemd: ‘Glamorous Glennis’. In 2003 huwde hij met zijn tweede echtgenote, Victoria D’Angelo. Zij overleeft hem, samen met zijn kinderen Susan Yeager, Michael Yeager, Don Yeager en Sharon Yeager Flick.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Chuck Yeager in 1962. © AFP

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Yeager in 1947. © AFP

Volledig scherm Een foto uit 2002. © AP

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm De laatste vlucht van Yeager dateert van 2012. © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.