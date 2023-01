Chris Hipkins door Labourpartij gekozen tot opvolger van Jacinda Ardern als premier Nieuw-Zeeland: “Zij is weerzinwekkend behandeld”

Politie ontdekt 22 ton hasj in kistjes met ‘tomaten’

De Spaanse politie heeft voor bijna 50 miljoen euro hasj ontdekt die door een drugsbende was verpakt in nagemaakte tomaten. Een busje met meer dan twee ton van die ‘tomaten’, leidde de speurders naar een industrieterrein in Malaga. Daar vonden ze nog eens bijna 20 ton drugs.

20 januari