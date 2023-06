Choquerende beelden tonen hoe twee agenten in burger toegetakeld worden door relschoppers in Marseille

Protest na dood Nahel (17) in Parijs waait over naar Brussel: 64 relschoppers opgepakt, waarvan meer dan helft minderjarig

Nahel M.

De dood van Nahel, de 17-jarige jongen die dinsdag in Nanterre werd doodgeschoten door een agent, heeft in Frankrijk veel emoties en losgemaakt. Overal in Frankrijk braken rellen uit. In Garges-lès-Gonesse brandde zelfs het stadhuis af. In Nanterre zelf zou een betoger voor medische behandeling naar het ziekenhuis zijn vervoerd na door een agent te zijn neergeschoten.