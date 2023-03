Chocoladefabriek in de VS ontploft: drie doden en nog vier mensen vermist

KIJK. Op deze beelden is het moment te zien waarop het gebouw letterlijk ontploft

De ramp gebeurde vrijdagnacht in de R.M. Palmer Company. Volgens de politie werd ‘gebouw 2' van de fabriek bij de explosie vernietigd. Het aanpalende ‘gebouw 1' raakte beschadigd. De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk, maar er wordt rekening gehouden met een mogelijk gaslek.

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben reddingswerkers een vrouw onder het puin van het fabriekscomplex in West Reading gehaald. De medewerkster werkte op de tweede verdieping en werd in de kelder teruggevonden. Ze is naar het ziekenhuis vervoerd en onbekend is hoe ze er aan toe is.