Chinezen kunnen opnieuw visa voor buitenlandse reizen aanvragen

Ruim 6.000 kinderen in VS gedood of verwond met vuurwapens in 2022

Meer dan 6.000 kinderen in de Verenigde Staten zijn in 2022 gewond geraakt of gedood door vuurwapengeweld. Sinds de organisatie Gun Violence Archive daarover bijna negen jaar geleden cijfers begon bij te houden, zijn niet eerder in een jaar zoveel Amerikaanse kinderen geraakt door een kogel.

27 december