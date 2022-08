Chinezen geloven hun ogen niet: overheid test gevangen vis op coronavirus

De angst voor coronabesmettingen wijkt niet in de Chinese haven Xiamen. Niet alleen vissers die zijn uitgevaren worden bij hun terugkeer getest, maar ook hun vangst. Op sociale media worden talrijke grappen gemaakt bij beelden van een ambtenaar die een wattenstaafje in de bek van een gevangen vis stopt.

Tal van gebruikers geloven hun ogen niet, maar een gezondheidsfunctionaris in de Xiamen heeft vrijdag bevestigd dat de tests worden uitgevoerd. “Wat binnenkomt, moet getest worden, het is een opdracht van het district Jimei.” De krant ‘South China Morning Post’ bundelde enkele video’s die de ronde doen.

Op internet wordt gekscherend de vraag gesteld of vissen door hun mond ademen, wat vissen doen om afstand te houden en of er al quarantainekampen in de oceaan zijn. Het coronavirus, dat wereldwijd tot ingrijpende maatregelen heeft geleid, dook voor het eerst eind 2019 op in China waar meer dan 1,4 miljard mensen wonen. Er zijn sindsdien slechts ongeveer 240.000 besmettingen vastgesteld en de staat ziet dit als een gevolg van het strenge ‘zero Covid’-beleid.

(Lees verder onder de foto's)

Volledig scherm Op Chinese sociale media gaan beelden rond van ambtenaren die met een wattenstaafje een PCR-test uitvoeren op gevangen vis. © Screenshot via South China Morning Post

Volledig scherm © Screenshot South China Morning Post

Het land weert nog steeds mensen van buiten en de enkeling die China binnen reist, moet nog steeds zeven dagen in een quarantainehotel. In miljoenensteden moeten de inwoners zich vaak nog steeds om de drie dagen laten testen. Het bewijs dat men negatief getest is, is nodig voor vrijwel alles, zelf voor toegang tot het gebouw waar men woont.

De gangen van de burgers worden met het vele testen en de corona-apps vrijwel constant in de gaten gehouden. Mensen die contact met een besmette persoon hebben gehad of mensen die in een risicogebied zijn geweest, moeten zich isoleren. Vaak worden wijken hermetisch afgesloten omdat er een besmette persoon is gesignaleerd. Ook worden positief geteste mensen opgepikt van huis en naar een overvol en geïsoleerd quarantaineoord gebracht.

Omikron verspreidt zich

De jongste variant van het virus, omikron, trekt zich momenteel niets aan van de draconische maatregelen en verspreidt zich. Vrijdag kwamen er 2.500 besmettingen bij volgens de gezondheidsautoriteiten. Circa 2.000 gevallen waren zonder enige ziekteverschijnselen.

Er zijn veel besmettingen op het tropische eiland Hainan. Tienduizenden toeristen mogen daarom niet meer naar huis en zitten vast op het eiland. De autoriteiten in Xiamen dachten hardop dat vissers mogelijk het virus naar het eiland hebben gebracht.

Nieuwe boostercampagne tegen coronavirus vanaf september