Chinese zonnepanelen onder vuur wegens mogelijk gebruik dwangarbeid

Eén van de grondstoffen voor de productie van zonnepanelen is silicium. Het wordt gebruikt om zonnecellen te maken. China heeft naar schatting 80 procent van de wereldwijde productie van polykristallijn silicium in handen. Daarvan komt naar schatting 40 procent uit de provincie Xinjiang.



Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al een tijd voor het gebruik van dwangarbeid in die Chinese provincie, waar Oeigoeren, een moslimminderheid, slachtoffer van zouden zijn. Peking ontkent dat er sprake is van dwangarbeid in Xinjiang.

Maar de vermoedens van dwangarbeid zorgen toch voor ophef. In Zweden bijvoorbeeld bekijkt meubelreus Ikea of het zijn grondstoffen voor zonnecellen niet elders kan gaan kopen. En in Nederland ontdekte het Financieele Dagblad dat zonneparken die zijn gelegd met overheidsgeld bestaan uit panelen van als fout bestempelde merken.

De kritiek is ook al overgewaaid naar België. ODE, de sector voor duurzame energie in Vlaanderen, benadrukt in een verklaring dat "eerlijke en correcte werkomstandigheden" een cruciaal aspect vormen van duurzaamheid, dus ook van duurzame energie. "We staan dan ook open om samen met andere stakeholders verder te werken aan een kader waarbij de productieketen van silicium beter in kaart gebracht wordt en de inkoop van onder verantwoorde omstandigheden geproduceerd silicium bevorderd wordt", klinkt het bij ODE.

Volgens de spreekbuis van de duurzame energiesector is het voor bedrijven in Vlaanderen die actief zijn in de zonnepanelensector onmogelijk om heel de productieketen te controleren.