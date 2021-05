Chinese wolkenkrabber begint te wiebelen, niemand weet waarom

Een van China’s hoogste wolkenkrabbers, SEG Plaza, begon dinsdag ineens te wiebelen. Er waren zo’n 15.000 mensen binnen, maar zij konden allemaal binnen de 90 minuten geëvacueerd worden. De wolkenkrabber is bijna 300 meter hoog en is gelegen in de stad Shenzhen in het Zuiden van China.

Mensen die in de omgeving aan het winkelen waren, vluchtten in paniek weg. Ze konden hun ogen niet geloven toen de wolkenkrabber ineens begon te wiebelen. Er zijn geen doden of gewonden gemeld. SEG Plaza is de 18de hoogste wolkenkrabber van Shenzhen en huist een elektronicamarkt en verschillende kantoren.

Volledig scherm Mensen kijken naar de wiebelende wolkenkrabber. © AFP

Er wordt onderzocht waarom de toren ineens begon te bewegen, maar er is nog geen verklaring gevonden. Verschillende meetstations geven aan dat er geen aardbeving was in Shenzhen en het weer was normaal. Ook zijn er geen veiligheidsafwijkingen gevonden in en rond het gebouw. Het gebouw lijkt onbeschadigd na het voorval. Er zijn geen verder bewegingen vastgesteld.

Instortende gebouwen zijn niet zeldzaam in China, waar lakse bouwnormen en snelle verstedelijking ertoe leiden dat constructies in de haast worden gezet. Vorig jaar in mei stortte nog een quarantainehotel in Quanzhou in door een slordige constructie. Daarbij stierven 29 mensen.

