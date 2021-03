Chinese winkels H&M dicht na woede om katoenrel Oeigoeren

Een aantal winkels van modeketen H&M in China is gesloten na de storm van kritiek die daar is ontstaan op politieke uitingen van het Zweedse bedrijf. H&M verklaarde eerder bezorgd te zijn over signalen dat de moslimminderheid van Oeigoeren bij de productie van katoen in regio Xinjiang dwangarbeid moet verrichten. Op sociale media is H&M, samen met andere westerse merken, nu het mikpunt van woede van veel Chinezen.