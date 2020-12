Chinese verkenner die voor eerst in 44 jaar stenen mee terug moet nemen, succesvol geland op de maan

“Eerste contact in acht jaar!” De eenzaamste olifant ter wereld is niet langer eenzaam

11:28 Het is gebeurd. Olifant Kaavan is niet langer de eenzaamste olifant ter wereld. De grijze kolos is maandag veilig en wel aangekomen in het olifantenreservaat in Cambodja en verkent nu volop zijn nieuwe thuis. Hij heeft er intussen ook al een soortgenoot ontmoet - voor het eerst in acht (!) jaar tijd. Dierenorganisatie Four Paws deelde een aandoenlijke foto van het allereerste slurfcontact.