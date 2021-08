Chinese technologiegigant Alibaba ontslaat manager na beschuldiging van verkrachting

Het Chinese technologiebedrijf Alibaba werkt samen met de politie nu een manager beschuldigd wordt van het verkrachten van een vrouwelijke werknemer. De vrouw zou verkracht zijn in een hotelkamer, terwijl ze buiten bewustzijn was na “een dronken avond”. In een brief aan de werknemers van de firma benadrukt de CEO Daniel Zhang nu dat de manager in kwestie ontslagen zal worden.