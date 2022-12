Chinese straaljager nadert tot op zes meter van Amerikaans verkenningsvliegtuig: “Onveilig manoeuvre”

Gevechten tussen Oekraïne en Rusland in impasse, zegt chef militaire inlichtin­gen­dienst: “Wij kunnen Russen niet verslaan, maar zij ons ook niet”

De gevechten in Oekraïne zitten in een impasse: noch Kiev noch Moskou boeken op dit moment significante vooruitgang. Dat heeft het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst Kyrylo Budanov gezegd in een interview met ‘BBC’. “De situatie is gewoon vastgelopen”, aldus Budanov, die eveneens benadrukt dat Oekraïne dringend nood heeft aan meer geavanceerde wapens van westerse bondgenoten.

15:57