Chinese stad zet 13 miljoen inwoners in lockdown

Gisteren werd er nog aangekondigd om alle 13 miljoen inwoners te laten testen , nadat ruim veertig nieuwe coronabesmettingen vastgesteld werden. De stad had verplaatsingen al sterk aan banden gelegd om een besmettingen in te dammen. Maar voortaan moeten de inwoners thuis blijven, behalve als ze een dwingende reden hebben om hun woning te verlaten, zo deelden de lokale autoriteiten mee. Per gezin mag één persoon om de twee dagen het huis uit om inkopen te doen.

Deze maand 143 coronapatiënten

China past sinds vorig jaar een ‘zerocovidstrategie’ toe, waarbij alles in het werk wordt gesteld om nieuwe coronagevallen maximaal te beperken. Over het algemeen zijn de nieuwe gevallen beperkt tot slechts enkele tientallen per dag. Het land meldde woensdag 52 nieuwe ziektegevallen in Xi'an, wat het aantal geregistreerde patiënten sinds 9 december in de stad op 143 brengt.