Chinese stad Xi’an verbiedt autorijden na corona-uitbraak

Begrafenis van Desmond Tutu (90) vindt op 1 januari plaats in Kaapstad

Desmond Tutu, Nobelprijswinnaar en bekend tegenstander van de apartheid in Zuid-Afrika, is op 90-jarige leeftijd overleden. De bisschop laat zijn vrouw Leah en vier kinderen na. Hij zal op zaterdag 1 januari begraven worden in Kaapstad. De plechtigheid zal plaatsvinden in de St. George Kathedraal, zijn thuishaven die nu nog altijd een ontmoetingsplaats voor anti-apartheidsactiviteiten is.

26 december