Chinese stad Wuhan plaatst 1 miljoen mensen in lockdown na enkele coronabesmettingen

Ongeveer een miljoen inwoners van het district Jiangxia moeten thuisblijven, meer dan twee jaar sinds de stad werd afgegrendeld om wat toen een mysterieuze longziekte was in te perken. Reden daarvoor zijn vier asymptomatische gevallen die dinsdag zijn vastgesteld. Ook het openbaar vervoer ligt stil en vrijetijdsgelegenheden zijn gedurende drie dagen gesloten.

Groep internationale onderzoekers concludeert: “Dierenmarkt in Wuhan was vroege epicentrum van coronapandemie”

Tot dusver zijn de beperkingen vooral gericht tot enkel dat ene district, maar de maatregel leidt wel tot ongerustheid over bredere beperkingen. Sinds de eerste lockdown in 2020 was het leven in de door de pandemie zwaar getroffen stad - die 11 miljoen inwoners telt - grotendeels genormaliseerd. In april was er een kleine uitbraak, afgelopen maand waren er enkele gevallen vastgesteld.