Chinese stad reikt 13.500 euro uit voor tips over bron corona-uitbraak

“We hopen dat de inwoners actief meewerken aan het achterhalen van de bron”, klinkt het in een verklaring. De stad Heihe ligt in het noorden van China, bij de grens met Rusland, en telt 1,3 miljoen inwoners. De uitbraak is niet te herleiden tot besmettingen in de omgeving, zo is uit onderzoek gebleken. Dat wijst er volgens de nationale gezondheidscommissie op dat de nieuwe bron uit het buitenland afkomstig is.