Chinese staatsmedia censureren zichzelf na gebruik van gedicht over corrupte leiders

UPDATE OEKRAÏNE LIVE. Explosie nabij bezette havenstad Sebastopol - Poetin: “Oekraïne lijdt zware verliezen in tegenoffen­sief”

In de buurt van de door Russen bezette havenstad Sebastopol zou een explosie hebben plaatsgevonden. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un is vanochtend per trein aangekomen in Rusland. En volgens Poetin lijdt Oekraïne “zware verliezen” in het tegenoffensief tegen de Russen. Volg hier al het nieuws over de oorlog in Oekraïne via ons liveblog.