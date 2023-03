Chinese staat sponsort matchmaking app om huwelijkscijfer te verhogen

Het huwelijkscijfer van China daalt al tien jaar op rij en de overheid wil daar verandering in brengen. De stad Guixi, in de zuidoostelijke Jiangxi provincie, denkt daar nu een oplossing voor te hebben gevonden: een matchmaking app gesponsord door de staat. De nieuwe app ‘Palm Guixi’ verzamelt gegevens van inwoners om ze daarna op blind dates te sturen.

De matchmaking app maakt deel uit van een provinciebreed initiatief om het huwelijkscijfer te verhogen. Het aantal huwelijken in China piekte in 2013 met 9,9 huwelijken per 1.000 mensen. In 2021 daalde het cijfer tot 5,4 huwelijken per 1.000 mensen. België doet het echter nog een stukje slechter dan China met maar 2,8 huwelijken per 1.000 mensen in 2020.

In Guixi, een stad in het zuidoosten van China, is er een oplossing bedacht om dat huwelijkscijfer terug te doen stijgen. De stad lanceert ‘Palm Guixi’, een app die gegevens van inwoners gebruikt om een matchmaking-platform op te bouwen. Met al die gegevens zoekt het dan naar ‘matches’ om die op blind date te sturen.

‘Palm Guixi’ wordt online ontvangen met gemengde reacties. Zo wordt de sponsoring van ‘Palm Guixi’ in heel wat comments gelinkt aan de druk van de regering om het dalende geboortecijfer van China te stimuleren. De Chinese autoriteiten willen burgers “fokken als varkens”, schrijft een gebruiker.

De app is niet de enige pijler in de campagne van de provincie Jiangxi. Lokale overheden organiseren elders ook verscheidene evenementen om mensen met elkaar te laten kennismaken. De provincie wil daarnaast ook iets doen tegen de hoge ‘bruidsprijzen’. In die traditie wordt bij het huwelijk in China door de potentiële bruidegom contant geld aangeboden aan de familie van de bruid. Daar wordt de afgelopen ontmoedigd door de staat met zelfs een wet die “de afpersing van geld of geschenken in verband met het huwelijk” verbiedt. Toch blijft het gebruikelijk, vooral op het platteland. Vorig jaar was de gemiddelde ‘bruidsprijs’ in Jianxi zo’n 380.000 Chinese yuan (ruim 51.000 euro).