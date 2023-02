Chinese spionageballon duikt ook “per ongeluk” op boven Latijns-Amerika: huidige locatie onbekend

UPDATEChina bevestigt dat de ballon die eerder boven Latijns-Amerika werd opgemerkt en door de Verenigde Staten een “spionageballon” werd genoemd, van Chinese origine is, maar stelt wel dat hij bedoeld is voor civiel gebruik en niet als een bedreiging. De ballon werd vrijdag waargenomen in het luchtruim van Costa Rica, Colombia en Venezuela. Waar de ballon nu is, is niet bekend.

"Als gevolg van het weer en zijn beperkte wendbaarheid is de ballon zwaar afgeweken van het voorziene traject en terechtgekomen boven Latijns-Amerika en de Caraïben", verklaarde Mao Ning, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. China heeft, als verantwoordelijk land, de andere betrokken landen geïnformeerd en de zaak op passende wijze aangepakt, klonk het. De woordvoerder stelde voorts dat China niemand wilde bedreigen, en dat het gaat om een “geïsoleerd, onverwacht incident veroorzaakt door overmacht”.

Het Colombiaanse leger liet enkele dagen geleden nog weten dat het een voorwerp had geobserveerd dat gelijkaardige eigenschappen vertoonde aan die van de Chinese spionageballon die dagenlang boven de Verenigde Staten zweefde. De ballon was op 17 kilometer hoogte het luchtruim van Colombia binnengekomen. Het object vloog vanuit het noorden met een snelheid van ongeveer 45 kilometer per uur, maar verwijderde zich ook weer.

Volgens de luchtmacht was verder geen actie nodig, omdat niets erop wees dat de ballon of iets dergelijks een gevaar vormde voor de nationale veiligheid of voor de luchtvaart. Pentagon-woordvoerder Pat Ryder had vrijdag verklaard dat er mogelijk ook zo’n ballon boven Latijns-Amerika zou zweven, zonder meer informatie te geven.

De ballon werd ook waargenomen in het luchtruim van Costa Rica en Venezuela. Waar de ballon nu is, is niet bekend. Op de vraag hoe het komt dat China de controle over de balon heeft verloren, had een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken geen antwoord.

Voor de oostkust van de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse luchtmacht zaterdag een Chinese ballon neergehaald. Het was volgens Washington een spionageballon, maar volgens Peking was de ballon bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, vooral naar het weer. Het gevaarte is door “overmacht” uit de koers geraakt en had uitsluitend “civiele functies”, aldus de Chinese autoriteiten. De VS is er echter van overtuigd dat het om een spionageballon gaat. Het puin van de ballon wordt opgevist en zal onderzocht worden.

Volgens de Chinese woordvoerder hebben de VS met het neerschieten van de ballon overdreven gereageerd en de banden tussen de landen “ernstig beschadigd”. De Amerikaanse actie wordt “onacceptabel en onverantwoordelijk” genoemd. China meent dat het land het internationaal recht volgt en geen bedreiging vormt voor andere landen.

