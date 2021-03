Chinese sancties tegen H&M, omdat modeketen katoen uit Xinjiang weigert

Italiaans ex-pre­mier Berlusconi opnieuw in ziekenhuis

11:41 De 84-jarige ex-premier van Italië, Silvio Berlusconi, is maandag weer opgenomen in een ziekenhuis. Volgens zijn advocaat die hem vandaag in een proces in Milaan verdedigd, heeft hij “gezondheidsproblemen”. Het is niet bekend hoe ernstig de problemen zijn, maar in intieme kringen wordt gezegd dat het wel zou meevallen.