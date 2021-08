“Chinese regering bereid honderden miljoenen in Afghanistan te steken”

Wingene/Oostende Pasgetrouw­de Belgische Afghaan in Kaboel vreest voor zijn leven: “Gisteren stonden taliban aan de deur van mijn ouders. Ze vroegen waar ik was”

18:20 Een jong koppel en hun familie staan op dit moment doodsangsten uit in Kaboel. De 33-jarige H. F, die al sinds 2015 in Oostende woont en in Wingene werkt als lasser, trok twee weken geleden naar zijn geboorteland om er zijn familie te bezoeken en om er te huwen. Wittebroodsweken zijn er niet voor de twee. Ze leven ondergedoken in de omgeving van de luchthaven van Kaboel. De jonge man was in een vorig leven ter plaatse journalist en medewerker van Oxfam. Hij is doodsbang.