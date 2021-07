Chinese president Xi waarschuwt voor "grote muur van staal" tijdens 100ste verjaardag Communistische Partij

"Iedereen die dat zou proberen, zal stuiten op een grote muur van staal, die 1,4 miljard Chinezen gesmeed hebben", zei Xi onder toejuiching van de 70.000 uitgenodigde deelnemers. De Chinese president verweerde zich tegen buitenlandse kritiek. "We zullen nooit schijnheilige preken aanvaarden van degenen die denken dat ze het recht hebben om ons terecht te wijzen."

Xi Jinping had zich met de Chinese leiders verzameld op het balkon van de Poort van de Hemelse Vrede, boven het grote portret van Mao Zedong, aan de ingang van de "Verboden Stad". De scène herinnerde eraan hoe de "Grote Roerganger" in 1949 op dezelfde plaats de stichting van de communistische volksrepubliek had uitgeroepen. Xi droeg net als Mao een grijs pak.

In zijn toespraak van meer dan een uur riep de partijleider op tot een modernisering van de strijdkrachten. "Een sterke natie moet een sterk leger hebben." Hij keerde zich tegen "onafhankelijkheidskrachten" in het als een deel van de volksrepubliek beschouwde democratische Taiwan en riep op tot een "vreedzame hereniging" met het eiland. Niemand mag de vastberadenheid van China onderschatten om zijn soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen, klonk het.

Buitenlandse kritiek

Wars van buitenlandse kritiek bekrachtigde de Chinese president de omzetting van de omstreden veiligheidswet voor Hongkong, waarmee het gerecht in de vroegere Britse kroonkolonie en huidige Chinese speciale bestuurlijke regio optreedt tegen de prodemocratische beweging.

Het jubileum van de Chinese Communistische Partij wordt overschaduwd door buitenlandse kritiek tegen de harde koers van China in Hongkong en op mensenrechtenschendingen, onrechtvaardige handelspraktijken en militair spierballengerol tegenover Taiwan of in de territoriale onenigheid in de Zuid-Chinese Zee. De op één na grootste economische macht ter wereld wordt door andere landen steeds meer beschouwd als rivaal of bedreiging.

Terwijl de Communistische Partij in Peking haar jubileum vierde, vierden in Hongkong de autoriteiten dat het 24 jaar geleden is dat het Verenigd Koninkrijk het welvarende gebied overdroeg aan China. Voor het tweede jaar op rij zijn demonstraties er niet toegestaan, formeel vanwege de coronapandemie. De veiligheidsdiensten in Hongkong waren donderdag massaal op de been om demonstraties te voorkomen.