Chinese president Xi vertrokken uit Moskou

Italiaanse politie ontdekt voorraad drugs verpakt met foto's van maffialei­ders

Italiaanse politie heeft een zeer grote voorraad drugs onderschept. Opvallend aan deze vondst is dat de drugs verpakt zijn met afbeeldingen van beruchte Siciliaanse maffialeiders. Een 28-jarige man is even later in de buurt gearresteerd nadat hij 50 gram pure cocaïne op zak had.