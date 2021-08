Chinese president Xi Jinping zet weer in op "gemeenschappelijke welvaart"

Dinsdag bijeen­komst G7 over Afghanis­tan, kondigt Boris Johnson aan

22 augustus De virtuele vergadering van de leiders van de G7 over de toestand in Afghanistan vindt dinsdag plaats, zo heeft de Britse premier Boris Johnson aangekondigd. Groot-Brittannië is momenteel voorzitter van de Groep van 7 (Duitsland, Canada, Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, Japan en Groot-Brittannië).