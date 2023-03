Chinese president Xi Jinping legt nadruk op nationale veiligheid in eerste toespraak sinds herverkiezing

INTERVIEW. Xi Jinping gaat derde ambtster­mijn in: "Dat ze voor het eerst direct naar VS uithalen, kan wijzen op assertie­ver buiten­lands beleid”

“Alles wijst erop dat Xi Jinping niet voor slechts vijf jaar, maar nog minstens 10 jaar aan de macht blijft”, aan het woord is China-expert Dorien Emmers (KU Leuven). Ze spreekt vloeiend Chinees en is verbonden aan de prestigieuze Stanford University in Californië. Het Chinees parlement keurde vrijdag de derde ambtstermijn van Xi Jinping goed. Het parlement komt jaarlijks samen. Wat zijn volgens haar de belangrijkste beslissingen? Hoe kijkt ze naar de spanningen tussen China en het Westen? En hoe gevaarlijk is TikTok echt?