Chinese president Xi Jinping brengt zeldzaam bezoek aan regio van onderdrukte Oeigoeren

De Chinese president Xi Jinping heeft voor het eerst in acht jaar een bezoek gebracht aan Xinjiang. Dit doet hij nadat het Westen China blijft beschuldigen van genocide tegen de overwegend islamitische Oeigoerse bevolking in de regio.

De staatsmedia meldden vrijdag dat het bezoek van dinsdag tot donderdag haltes omvatte aan een universiteit en een handelszone in de regionale hoofdstad, Urumqi. Een foto van het officiële persbureau Xinhua toonde een maskerloze Xi omringd door lachende en klappende inwoners, velen van in traditionele klederdracht en met islamitische gebedshoeden.

Het bezoek volgt na de reis van de VN-chef voor mensenrechten, Michelle Bachelet, naar Xinjiang in mei. Bachelet wordt door activisten beschuldigd van samen te werken met Peking bij het verdoezelen van China’s schendingen van de mensenrechten. Westerse landen hebben er bij de VN op aangedrongen een langverwacht rapport over Xinjiang te publiceren.

“Nepnieuws”

China heeft herhaaldelijk ontkend dat er sprake is van mishandeling van Oeigoeren en noemde de berichten over massale detentie “nepnieuws”. Peking ontkende aanvankelijk het bestaan van kampen, maar zei vervolgens dat het “beroepsopleidingscentra” had opgezet met slaapzalen waar mensen zich “vrijwillig” konden inschrijven om te leren over recht, de Chinese taal en beroepsvaardigheden. Toch hebben critici het harde optreden in de regio omschreven als culturele genocide.

Xi’s laatste bezoek aan Xinjiang was in 2014. Toen riep hij op tot een totale “strijd tegen terrorisme, infiltratie en separatisme”. Later hebben de lokale autoriteiten hun inspanningen opgevoerd om Oeigoeren op te sporen, te controleren en te heropvoeden. “Het punt van Xi’s bezoek is om de resultaten te zien van zijn harde beleid in Xinjiang”, zegt Li Mingjiang, decaan aan de Rajaratnamschool in Singapore, “Ook wil hij concluderen dat zijn aanpak en strategie voor Xinjiang succesvol zijn geweest.”

Het was Xi’s eerste publieke optreden sinds hij op 1 juli Hongkong bezocht voor evenementen ter gelegenheid van 25 jaar Chinese heerschappij over de voormalige Britse kolonie. Ook in Peking is de overheidscontrole drastisch verscherpt na pro-democratie en anti-China protesten.