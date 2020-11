Chinese president Xi feliciteert Joe Biden dan toch, president-elect wipt over 80 miljoen stemmen

Helikopter­pi­loot ontdekt mysterieu­ze monoliet van 3 meter hoog in woestijn Utah

24 november De bemanning van een helikopter vloog over een afgelegen en ruw terrein in de Amerikaanse staat Utah om er dikhoornschapen te gaan tellen. Maar plots botste het gezelschap op iets totaal anders: een opvallende, mysterieuze monoliet bleek plots pal in de woestijn te staan. Wat het precies is, is nog niet duidelijk.