Chinese president waarschuwt in gesprek met Michel voor escalatie in Oekraïne

De Chinese president Xi Jinping heeft in een gesprek met Europees Raadsvoorzitter Charles Michel opgeroepen tot inspanningen om de kalmte in Oekraïne terug te brengen. “De Oekraïne-crisis oplossen via de politieke weg is in het belang van Europa en van alle landen in Eurazië”, zei Xi volgens de Chinese staatszender China Central Television na de ontmoeting in Peking.