Chinese president slaat zichzelf op de borst: “Alle extreme armoede in mijn land is verdwenen”

“Alle extreme armoede in mijn land is verdwenen.” Dat verklaarde de Chinese president Xi Jinping in een speech tijdens een grote bijeenkomst in Peking. Internationale experten en onderzoekers zetten echter grote vraagtekens bij het beleid.

Toen president Xi acht jaar geleden aan de macht kwam, nam hij zich voor om armoede in China uit te roeien vóór de honderdste verjaardag van de Chinese Communistische Partij in 2021. Die deadline is er nu, maar is het project ook geslaagd?

Blijven de subidies?

Volgens de Wereldbank heeft China sinds de jaren '70 meer dan 800 miljoen mensen boven de internationale extreme armoedelijn van 1,90 dollar (1,55 euro) per dag gebracht. Het gigantische investeringsprogramma kostte de Chinese staat de afgelopen vijf jaar alleen bijna 60 miljard euro. Daarmee zijn alle Chinezen uit extreme armoede getrokken, maar 17 procent leefde in 2018 nog steeds onder de armoedegrens van 5,50 dollar (4,5 euro) per dag.

Volledig scherm De Chinese president Xi Jinping. © AP

Dankzij de enorme economische ontwikkeling kon de Chinese overheid massale steun garanderen. Veel lokale overheden maakten echter grote schulden om infrastructuur en sociale zekerheidssystemen uit te bouwen. Nu de deadline gehaald is, zullen allicht ook de subsidies van de centrale overheid in Peking wegvallen. Zo dreigen de burgers opnieuw in extreme armoede te hervallen.

“Meer dan honderdduizend gevallen van corruptie”

Het is ook maar de vraag of de cijfers van China betrouwbaar zijn. Volgens ‘The South China Morning Post’ zouden er "meer dan honderdduizend" gevallen van corruptie zijn waarbij overheidssteun voor extreem armen in de zakken van lokale ambtenaren verdwijnt. Door die fraudegevallen zouden ook de officiële cijfers niet helemaal accuraat zijn.

Daarnaast zijn er verhalen over mensen die verplicht hun oude boerderijen moesten verlaten. Zij werden tegen hun zin ondergebracht in nieuwe appartementencomplexen.