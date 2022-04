Chinese president houdt vast aan streng coronabeleid terwijl onvrede in Shanghai blijft toenemen

Strenge lockdown in Shanghai biedt geen soelaas: aantal coronabe­smet­tin­gen blijft stijgen

In de Chinese miljoenenstad Shanghai blijven de coronabesmettingen toenemen ondanks de strenge lockdown die er van kracht is. De gezondheidsautoriteiten registreerden vandaag een recordaantal van 26.330 nieuwe infecties, terwijl in heel China rond de 28.000 nieuwe coronagevallen zijn geteld.

