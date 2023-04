Chinese minister voor Buitenlandse Zaken wil geen “leraar uit het westen”

Duitse regering geeft toestem­ming aan Polen om MiG 29-straalja­gers te leveren aan Oekraïne

De Duitse regering heeft Polen toestemming gegeven om MiG 29-straaljagers uit voormalige Oost-Duitse militaire voorraden te exporteren naar Oekraïne, meldt onder meer het weekblad ‘Der Spiegel’. Duitsland had de door de Sovjet-Unie ontworpen gevechtsvliegtuigen aan Polen gegeven en Warschau had Berlijn gevraagd of Oekraïne ze mag inzetten in de strijd tegen de Russen.